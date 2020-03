Comment gérer la garde partagée?

Déjà qu’en temps normal, la garde partagée engendre des conflits, c’est encore plus vrai en période de pandémie. Comment la gérer avec son ex-conjoint? Les questions fusent et TVA Nouvelles a obtenu des réponses de spécialistes.

Le cas d’un père de famille québécois en arrêt de travail met en lumière quantité de problèmes de garde partagée liés à la propagation du coronavirus. Il a deux enfants et un bébé.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«À la garderie, ce sont tous des enfants de personnes qui travaillent avec le public, qui voient d’autre gens. Elle est là, mon inquiétude», a-t-il déploré en entrevue avec TVA Nouvelles. Cet homme vient de passer la semaine chez lui en isolement avec ses deux jeunes garçons. Il aurait souhaité les garder à la maison, mais son ex-conjointe a refusé, même si elle travaille en santé et que, pour les prochains jours, les enfants vont se retrouver en service de garde.

Des appels de parents inquiets incapables de s’entendre, Me Annie-Elizabeth Girard en reçu plusieurs ces derniers jours.

«Il faut faire appel au bon jugement des gens, ne pas mettre nos enfants en danger, respecter les règles qui sont mises en place par les autorités», a expliqué l’avocate de Sherbrooke spécialisée en droit de la famille.

Pour Me Girard, l’urgence sanitaire devrait prévaloir et les parents, s’adapter et faire preuve de souplesse.

«Si vous pensez que l’autre milieu peut être contaminé, si vous devez voyager dans une autre région, ne le faites pas, prévient-elle. Protégez votre enfant. Vous ne pouvez pas, comme parent reprocher à l’autre parent de vouloir appliquer ces mesures.»

Selon l’Ordre des psychologues du Québec, les parents doivent tout faire en leur possible pour ne pas en rajouter sur une situation déjà suffisamment anxiogène pour les enfants.

«Il y a toujours moyen de garder le lien avec l’enfant en Skype ou en Facetime, peu importe la modalité, et de lui expliquer les choses», conseille la présidente de l’Ordre, Dre Christine Grou.

D'après un reportage de Jean-François Desbiens