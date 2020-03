Coronavirus: troisième jour sans cas local en Chine, 41 cas importés

La Chine n'a enregistré samedi, pour le troisième jour consécutif, aucun nouveau cas de contamination d'origine locale au coronavirus, mais les autorités sanitaires ont fait état de 41 cas importés supplémentaires, un record journalier.

• À lire aussi: Deuxième jour avec zéro nouveau cas local en Chine

• À lire aussi: Pourquoi y a-t-il plus de morts en Italie?

Au total, le nombre de cas «importés» depuis l'étranger s'élève désormais à 269.

Pour éviter que ces personnes ne se retrouvent dans la nature et ne relancent une épidémie largement endiguée en Chine, les autorités imposent désormais la mise en quarantaine de toute personne arrivant sur le sol chinois.

Par rapport à la mi-février, époque où les nouvelles contaminations se comptaient chaque jour par milliers, la contagion a été pratiquement stoppée en Chine, le pays d'où était partie l'épidémie.

La Chine a recensé au total plus de 81 000 personnes contaminées, dont seules 6013 sont encore malades, selon les autorités sanitaires.

Le nombre de morts a également considérablement baissé, avec sept décès rapportés samedi, tous dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie.

L'Italie, avec plus de 4000 morts, a désormais nettement dépassé la Chine en nombre de décès dus au nouveau coronavirus (3255).

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a salué vendredi les efforts pour endiguer l'épidémie à Wuhan, la grande ville du centre du pays, où le coronavirus était apparu en décembre.

«Wuhan donne de l'espoir au reste du monde en montrant que même la situation la plus grave est réversible», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Plus de 250 000 personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus dans le monde, et plus de 11000 en sont mortes.