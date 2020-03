COVID-19 : intervention de la police et amendes salées en Ontario

La police pourra maintenant intervenir en Ontario en distribuant des amendes salées pour faire respecter certaines mesures décrétées dans la foulée de la récente déclaration d’urgence sanitaire dans cette province, afin de contrer la propagation de la COVID-19.

«Bien que l’observation volontaire soit toujours préférée, en vertu de la Loi sur protection civile et la gestion des situations d'urgence, il y a des conséquences pour les particuliers et les entreprises qui choisissent de défier la Loi pendant qu'elle est en vigueur», a indiqué la Police provinciale de l’Ontario dans un communiqué, vendredi soir.

«Contrevenir à l’avis d’expert du médecin-hygiéniste en chef de fermer certaines entreprises et institutions et limiter les rassemblements à 50 personnes ou moins, la Loi sur les infractions provinciales a été mise à jour pour inclure trois infractions à appliquer par la police, ainsi que [pour] fixer des amendes pour chaque infraction.»

La Police provinciale de l’Ontario a souligné que les amendes varieront de 750 $ à 500 000 $, le dernier montant étant destiné aux entreprises après comparution devant la cour.

L’état d’urgence sanitaire en Ontario a été déclaré mardi par le premier ministre Doug Ford. La législation a par la suite été modifiée en conséquence et la collaboration de la police demandée.

Les contraventions qui pourront faire l’objet d’une intervention policière portent notamment sur l’ordonnance de fermeture des bars et restaurants (sauf pour les livraisons et les commandes pour emporter), de tous les lieux offrant des programmes de loisirs intérieurs, de toutes les bibliothèques publiques, de toutes les écoles privées et de tous les centres autorisés de garde d’enfants.