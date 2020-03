COVID-19: geste de solidarité envers les camionneurs

Alors qu'un grand nombre de commerces et de haltes routières aux abords des routes ferment leurs portes en raison de la pandémie de la COVID-19, les contrôleurs routiers souhaitent venir en aide aux camionneurs en mettant à leur disposition des toilettes chimiques à chacun de leurs postes de contrôle.

Cette mesure a été proposée par la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec (FCCRQ) en soutien aux camionneurs qui continuent d’alimenter les Québécois en biens et en nourriture.

Tel que le «Journal» le rapportait mercredi, de nombreux camionneurs ont de la difficulté à se nourrir, à aller aux toilettes ou même à se doucher puisqu’une majorité de restaurants et de haltes routières au Québec, au Canada et aux États-Unis ne sont plus accessibles.

«On se sent traités comme des animaux, des moins que rien», a laissé tomber un camionneur cité dans le texte et qui a voulu préserver son anonymat.

Idée bien accueillie

Après avoir lu l’article et entendu l’appel des camionneurs, le président de la FCCRQ, Éric Labonté, a pris contact avec son employeur, Contrôle routier Québec, pour proposer d’installer des toilettes chimiques aux abords des postes de contrôle, communément appelés des pesées routières.

«Ils ont très bien accueilli l’idée et ont contacté immédiatement le ministère des Transports», a expliqué M. Labonté.

Par mesures préventives, ce ne sont pas les toilettes à l’intérieur des postes de contrôle qui pourront être accessibles aux camionneurs, selon Éric Labonté. «On n’a pas le choix de protéger nos employés même s’ils souhaitent aider les camionneurs».

Reste à voir si les installations seront munies de lingettes ou de produits désinfectants pour minimiser les risques de propagation. Le ministère des Transports a simplement indiqué que «toutes les mesures nécessaires qui doivent être prises seront prises». Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas plus de détails du ministère ni de Contrôle routier Québec.

Aider les camionneurs à sa façon

La propriétaire de trois restaurants Tim Hortons tente, elle aussi, d’aider les camionneurs.

Elle permettrait aux travailleurs de commander de la nourriture à emporter et d’avoir accès aux toilettes de ses trois succursales, dont deux sont utilisées fréquemment par les camionneurs.

Ses employés et elle prendraient toutes les précautions pour désinfecter les lieux régulièrement, ajoute la propriétaire, dans un message destiné à une page Facebook. Son geste a d’ailleurs été grandement encensé par les nombreux utilisateurs de la page.

