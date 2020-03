COVID-19: Le maire de Côte Saint-Luc demande à Québec d’adopter les mesures qui s’imposent

Le maire de Côte Saint-Luc, Mitchell Brownstein, demande au gouvernement du Québec de prendre les mesures qui s’imposent afin de protéger sa ville dans le cas où le nombre de cas de COVID-19 venait à exploser.

Côte Saint-Luc, une municipalité de l’ouest de l’île de Montréal, est sur la sellette depuis qu’il a été su que des cas avaient été recensés cette semaine dans un centre pour personnes à mobilité réduite et une congrégation juive situés sur son territoire.

Un cas de personne infectée par le coronavirus est apparu au Centre d’hébergement pour personnes autonomes et semi-autonomes Le King David, et d’autres ont été rapportés au sein de la Congrégation Beth Chabad. Deux autres, liés à deux autres synagogues - pour un total de six - ont été confirmés ce vendredi, a indiqué le maire Brownstein à l’Agence QMI au cours d’un entretien téléphonique.

«Je ne suis pas content. Ces personnes ont été infectées dans des services religieux. Il y a eu beaucoup de mariages ces dernières semaines», a déploré le maire. Il a ajouté que, mardi, avant que ne soient connus les cas du centre Le King David et de Beth Chabad, «nous avions adopté l’état d’urgence et on a réussi à faire fermer les lieux de culte en 24 heures». Les 17 lieux de culte de la ville sont donc actuellement fermés, a précisé le maire.

Vendredi, le conseil municipal de Côte-Saint-Luc a tenu une séance spéciale au sujet de la situation actuelle et il a été demandé à tous les commerces non essentiels de fermer leurs portes. «Nous pensons que d’ici samedi, nous aurons réussi à les faire fermer», a indiqué le maire Brownstein, en entrevue.

«Si le nombre de cas augmente significativement, nous demandons au gouvernement du Québec de faire ce qui est nécessaire, comme d’exiger le confinement. On va respecter les mesures. On demande aussi plus de tests à Côte Saint-Luc. On ne veut pas que notre ville devienne l’épicentre de la COVID-19.»

Mardi, l’état d’urgence avait été décrété «sur la base des caractéristiques démographiques particulières de Côte Saint-Luc, notamment le pourcentage le plus élevé de personnes âgées dans la province, le retour de nombreux voyageurs de l’étranger (snowbirds), le nombre le plus élevé de lieux de culte que toute autre ville de notre taille et de nombreux hôpitaux et de nombreuses résidences pour personnes âgées qui ont besoin de notre protection», peut-on lire sur le site internet de la Ville.