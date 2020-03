Cuba ferme ses frontières aux non-résidents

Cuba a annoncé vendredi la fermeture de ses frontières aux non-résidents en raison de la pandémie de coronavirus, après avoir tenté ces derniers jours de préserver au maximum son activité touristique, moteur de l'île.

«Nous allons réguler l'entrée aux frontières du pays, en n'autorisant que l'entrée des résidents à Cuba», a annoncé à la télévision le président Miguel Diaz-Canel.

Il a fait état d'un nouveau bilan de 21 cas dont un décès, celui d'un touriste italien.

Le pays compte aussi 716 cas suspects, selon le ministère de la Santé.

«Nous garantissons le retour à Cuba des Cubains qui sont à l'étranger, le droit des étrangers qui sont ici de rentrer dans leurs pays, et nous maintenons l'activité économique», a-t-il ajouté.

La mesure entrera en vigueur mardi et pour 30 jours, avec la sortie du territoire toujours possible, mais uniquement pour les quelque 60 000 touristes actuellement présents à Cuba, dont plus de 5000 Français.

Selon le premier ministre Manuel Marrero, la quasi-totalité des hôtels de l'île fermeront, une mesure inédite dans le pays.

Avec le tourisme comme moteur économique et source cruciale de devises, Cuba refusait jusqu'à présent d'appliquer toute restriction à ses frontières.

Cette politique détonnait par rapport aux pays voisins et suscitait des critiques d'une partie de la population, inquiète dans ce pays dont 20% des habitants ont plus de 60 ans, où le savon manque souvent et les coupures d'eau sont fréquentes.