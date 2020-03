Des milliers de Canadiens au Pérou réclament un rapatriement d’urgence

L’heure est à l’inquiétude pour plusieurs milliers de Canadiens coincés au Pérou en cette période éprouvante.

• À lire aussi: COVID-19: ces Québécois sont coincés à l'étranger

• À lire aussi: Revenir au pays... mais à quel prix?

Depuis le 16 mars, le pays d'Amérique latine a décrété l’état d’urgence et a mis en place des directives très strictes sur l'ensemble de son territoire. Depuis, Air Canada a annoncé la suspension de la majorité de ses vols internationaux d’ici début avril et bon nombre de transporteurs aériens annulent des vols les uns après les autres.

Dans le groupe Facebook «Québécois pris au Pérou», une centaine de voyageurs tente par tous les moyens d'organiser leur retour au pays et partage d'heure en heure les plus récents développements tant au Pérou, qu'au Canada. Les utilisateurs du groupe exigent un rapatriement d'urgence et somment les élus et les dirigeants d'intervenir en ce sens.

J’ai parlé aux ministres des affaires étrangères du Maroc et du Pérou. La situation demeure difficile, mais les deux se sont engagés à aider les Canadiens à rentrer au pays. Unis contre la #COVID19.@CanEmbMorocco @canadaperu — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 20, 2020

En fin de soirée jeudi, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne a annoncé avoir parlé aux ministres des affaires étrangères du Pérou et du Maroc.Il ajoute que « la situation demeure difficile, mais les deux [ministres] se sont engagés à aider les Canadiens à rentrer au pays».

Affaires mondiales Canada estime que 4335 Canadiens se trouvent au Pérou à l'heure actuelle. Néanmoins, comme ce recensement se fait sur une base volontaire (service d'inscription volontaire des Canadiens à l'étranger), ce nombre pourrait être revu à la hausse.

Fini les vols commerciaux

Avec la fermeture des frontières péruviennes depuis mardi et la suspension partielle des vols internationaux, il est pratiquement impossible pour les Canadiens coincés au Pérou de dénicher un vol jusqu’au bercail.

En fin de journée jeudi, l’ambassade du Canada au Pérou a annoncé qu’il «évaluait présentement les options pour ramener au Canada les Canadiens qui sont à l’étranger, incluant ceux qui sont au Pérou.»

📢 Les Canadiens au Pérou: Le gouvernement du Canada évalue présentement les options pour ramener au Canada les Canadiens qui sont présentement à l’étranger, incluant ceux qui se trouvent au Pérou. (1/4) — Canada au Pérou (@CanadaPerou) March 20, 2020

Bien que les vols nolisés semblent être la seule option à l’heure actuelle, l’ambassade précise toutefois qu’«aucune option de vol n’a encore été identifiée».

Des négociations entre les gouvernements canadien et péruvien doivent avoir lieu au cours des prochaines heures.

«Sentiment d’insécurité»

«Ce n’est pas le coronavirus qui me fait peur, c’est comment ça va tourner. J’ai un sentiment d’insécurité très présent», a indiqué Vanessa Gagnon, une Québécoise de 31 ans en voyage en Amérique latine depuis le 12 janvier.

La femme, qui se trouve présentement à Urubamba, à une heure de vol de Lima, exige que des discussions aient lieu pour organisation un transport d’urgence vers la capitale, d’où ils pourraient prendre l’avion.

«Nous espérons qu’il y ait non seulement des discussions à propos des vols pour nous rapatrier, mais également des moyens de transport pour nous mener jusqu’à Lima», poursuit Mme Gagnon.

Depuis l'annonce de lundi dernier, des membres des forces policières parcourent les rues pour faire respecter l’ordre. Seules les sorties pour aller au marché ou à la pharmacie sont autorisées. Un couvre-feu entre 20h et 5h est également décrété pour tenter d’enrayer la propagation de la COVID-19.

Au Pérou, le dernier bilan fait état de 3 morts et de 234 contaminations au coronavirus.