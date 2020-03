EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Les événements se bousculent au Québec et à l’international en raison de la pandémie de COVID-19. Vous retrouvez ici toutes les nouvelles en lien avec cette crise qui frappe les gouvernements, l’économie et la population.

DERNIER BILAN | 4h00

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 244 523

Morts: 10 031

Rétablis. 86 032

CANADA

Atteints du virus

Québec: 121

Ontario: 258

Colombie-Britannique: 271

Alberta: 146

Saskatchewan: 20

Manitoba: 17

Nouveau-Brunswick: 11

Nouvelle-Écosse:14

Île-du-Prince-Édouard: 2

Terre-Neuve-et-Labrador: 3

Canadiens rapatriés: 9

Total des cas au pays: 872

Décès

Québec: 1

Colombie-Britannique: 8

Ontario: 2

Alberta: 1

4h33 | Les cas se multiplient dans la NBA

Deux joueurs des Los Angeles Lakers contaminés par le nouveau coronavirus jeudi, trois des Sixers de Philadelphie, un des Boston Celtics et un membre des Denver Nuggets: les cas se multiplient en NBA.

3h52 | L'Italie suspend l'activité de ses croisiéristes

L'activité des croisiéristes italiens est suspendue et l'entrée des ports de la péninsule interdite aux navires de croisière.

1h46 | Les Chinois rappelés au pays par la peur du virus

Avec la COVID-19 qui fait rage en Europe, les Chinois sont poussés à rentrer au pays par leurs parents angoissés, dont certains n'hésitent pas à leur payer un vol retour en jet privé.

1h46 | Après 35 morts dans une maison de retraite, des familles demandent des comptes

Alors que l'épidémie de coronavirus s'intensifie aux États-Unis, le besoin de trouver un coupable se fait de plus en plus fort et beaucoup d'yeux se tournent vers une maison de retraite proche de Seattle où 35 personnes ont déjà succombé à la COVID-19.

1h03 | L'Australie a fermé vendredi des zones où habitent ses Aborigènes

L'Australie a fermé vendredi des zones où habitent ses Aborigènes afin de protéger cette population du coronavirus.

1h03 | Un soutien de Trump accusé d'avoir profité d'informations alarmantes

Le chef de la Commission du Sénat américain sur le renseignement, le républicain Richard Burr, a vendu des actions et averti des donateurs d'une catastrophe imminente dès février, alors même que la Maison Blanche minimisait la menace du coronavirus, ont rapporté jeudi des médias américains.