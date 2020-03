La SAQ s'excuse après avoir exclu des aînés de ses succursales

La Société des alcools du Québec présente ses excuses aux aînés et assure que les personnes de 70 ans et plus ne sont pas interdites d’entrer dans ses succursales.

Le porte-parole Mathieu Gaudreault explique qu’une erreur s’est glissée dans les communications envoyées au personnel ce matin. «Nous avons manqué de clarté sur les recommandations de la santé publique», dit-il.

Les employés de la SAQ peuvent refuser de servir les clients avec des symptômes de la COVID-19, ainsi que ceux qui reviennent de voyage.

Mais le mémo ajoutait aussi que les personnes de plus de 70 ans pouvaient être interdites d’accès aux succursales. Cependant, le gouvernement leur demande plutôt de rester à la maison de façon volontaire. Une clarification a depuis été acheminée.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes avaient rapporté avoir vu des aînés se faire demander une pièce d’identité à l’entrée d’une SAQ et se faire refuser l’entrée s’ils avaient plus de 70 ans.

«Nous sommes désolés», souffle M. Gaudreault.