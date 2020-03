Le Dr Arruda répond à vos questions

Le directeur national de la Santé publique a pris quelques minutes de son horaire chargé pour faire le point sur la situation de la crise de la COVID-19 et pour répondre en direct aux questions des téléspectateurs de LCN.

Il a d’abord tenu à lancer un message à la population. «Pour la majorité des gens, c’est une maladie qui n’entraînera pas de graves conséquences. Par contre, d’autres peuvent aller aux soins intensifs ou en mourir», a affirmé le Dr Horacio Arruda sur les ondes de LCN.

«C’est sérieux, mais avec les mesures qu’on vous recommande, je pense que la meilleure façon de se protéger, c’est d’écouter les consignes, d’éviter les rassemblements et si vous revenez de voyage, de vous mettre isolement de 14 jours. Le plus important, c’est de vous laver les mains. Le virus circule, il va circuler encore plus. Il ne faut pas paniquer», a-t-il plaidé.

Il s’est dit satisfait des mesures mises en place et de leur réponse jusqu’à maintenant. «On sait que les mesures prennent jusqu’à 10 jours. Il faut absolument que les gens écoutent ce qu’on dit, ce n’est pas le temps de lâcher. Il faut maintenir le cap pendant quelques jours ou semaines et après on va réévaluer. Lâchez pas les mesures», a-t-il martelé.

Le Dr Arruda demande aux Québécois de profiter de ce moment pour faire des choses qu’ils remettent à plus tard. «De grâce, ce n’est pas le temps de faire des partys, de fêter des anniversaires. On les fêtera plus tard et le cadeau sera plus gros», a-t-il avancé.

Il a lui-même dévoilé ses plans pour la fin de semaine qu’il entend passer à la maison. Il avait évoqué jeudi le fait de cuisiner des tartelettes portugaises.

«La cuisine c’est quelque chose que j’aime. Je n’ai pas de recette familiale. J’ai essayé deux recettes, mais je n’ai pas encore trouvé celle qui me plaît», dit-il.

«Je vais écouter de l’opéra, de la musique, toute sorte de musique. J’écoute de tout : des choses quétaines, du classique, du country. Ça dépend de comment je feel et de ce que j’ai envie d’avoir comme émotions», ajoute le Dr Arruda.

Dans les derniers jours, le Dr Arruda est devenu une star sur les réseaux sociaux. Il souhaite se servir de sa notoriété pour le bien commun. «Si mon vedettariat peut aider à passer mon message. C’est ça l’important», conclut-il.

Vos questions

«J’ai 55 ans et je travaille aux soins intensifs dans un hôpital de Montréal et j’ai une maladie. Est-ce que c’est dangereux pour moi de continuer à travailler?» - Jocelyne

«Il faudrait en parler avec votre médecin spécialiste. C’est sûr que si vous appliquez des mesures, les risques sont diminués. Parlez-en avec votre médecin et votre chef d’unité.»

«Je me demandais si tout ce qui est en vrac dans les épiceries, est-ce que ça peut être contaminé?» - Bernard

«C’est important de laver les fruits et les légumes. À ce moment-là, vous détruisez les microbes. Il ne faudra surtout pas avoir peur de manger.»

«Je suis sous immunosuppresseur, est-ce que ce serait préférable pour moi de ne pas travailler?» - Gilles

«Je ne peux pas faire de diagnostic ni me substituer à votre médecin. Essayez de prendre des distances par rapport aux autres. Peut-être que vous devriez voir avec votre médecin et votre employeur si des choses peuvent être aménagées pour vous.»

«Je travaille dans un salon de bronzage et je me demandais quoi faire pour ne pas être contaminée.»

«On avertit toute la clientèle, ça, c’est majeur. On vérifie si les gens ont des symptômes, s’ils sont entrés en contact avec des gens malades, s’ils sont revenus de voyage. Si c’est le cas, on reporter les rendez-vous. On désinfecte tout le matériel entre les clients et on essaie de distancer les rendez-vous. Ça prend une adaptation des services.»

«Je travaille dans l’entretien ménager résidentiel, est-ce que c’est dangereux pour moi?»

«Si vos clients ne sont pas revenus de voyage récemment, s’ils ne sont pas malades, il n’y a pas de problème. S’ils ne sont pas sortis à l’extérieur. Vous nettoyez avec vos produits qui vont enlever le coronavirus. Si vous êtes malades, essayez de ne pas vous présenter.»

«Je suis dans la jeune trentaine et si je devais m’inquiéter pour ma santé» - Martin

«Les probabilités que vous ayez des complications sont faibles. Lavez-vous les mains et évitez les gros partys.»