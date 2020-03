Le message de Michel Louvain aux aînés

Michel Louvain et Béatrice Picard ont uni leur voix, jeudi, pour tenter de convaincre les aînés récalcitrants de demeurer à la maison.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: Béatrice Picard, l'influenceuse des aînés

• À lire aussi: Propagation du virus : «Tous les scénarios sont sur la table»

«Vous voulez stopper cette propagation? Suivez les directives, comme moi je le fais», a dit le chanteur de La dame en bleu dans une vidéo mise en ligne en fin de journée.

Écoutez l'entrevue de Michel Louvain avec Jonathan Trudeau à QUB Radio:

Mercredi, le premier ministre François Legault avait demandé et obtenu l’aide des artistes, sportifs et influenceurs afin qu’ils incitent les jeunes à se conformer aux mesures édictées afin de contrer la pandémie de coronavirus.

Or, pendant ce temps, plusieurs personnes âgées de plus de 70 ans continuaient de faire fi des demandes pressantes du premier ministre, qui souhaite que les aînés restent chez eux pendant la crise.

«C’est important de suivre les directives et moi, j’en suis ravie et je ne sors pas, tout a été annulé, j’avais énormément de travail à gauche et à droite», a déclaré Béatrice Picard lors d’une entrevue avec Mario Dumont. «C’est une logique pure et simple qu’il faut suivre, surtout les personnes âgées», insiste celle qui est aussi la marraine de l’organisme Les Petits Frères.

Des aînés croisés par le Journal dans des centres commerciaux ont avoué qu’ils continuaient de sortir parce qu’ils vivent seuls et cherchent à se désennuyer.

«Dites-vous que vous n’êtes pas seuls à être seuls (...). Il faut se trouver de quoi s’occuper, il y a toujours de bons livres qu’on peut lire, il y a toujours le téléphone», leur a répondu la comédienne âgée de 90 ans.

«C’est pour notre sécurité», a rappelé Michel Louvain. «Moi aussi, je suis soumis aux mêmes conditions d’isolement temporaires. Eh oui!»