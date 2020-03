Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

Nos experts continuent de répondre à vos questions concernant le nouveau coronavirus (COVID-19).

«Je suis emballeur dans un supermarché. Les caissières ne touchent plus aucune carte lors des paiements, mais moi je prends les sacs réutilisables. Que faire?» - Djeghri

«Dans le contexte actuel, on essaie d’éviter le partage de contacts communs. Les gens devraient faire le plein de leurs sacs réutilisables. Pour les emballeurs, il faudrait utiliser des sacs neufs ou de papier. On va être rendu là temporairement.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Avec l'arrivée du printemps et l'été qui s'en vient. Croyez-vous qu'il y aura un risque de transmission via les moustiques?» - Mélanie

«À ce moment-ci on n’a aucune donnée. On sait que le virus se transmet d’humain à humain par les gouttelettes, mais on n’a pas de donnée sur les moustiques. On espère que ce ne soit pas le cas.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Vous mentionnez souvent que la maladie se développe moins chez les enfants. Est-ce que cela concerne aussi les bébés? » - Cynthia Chevrier

«Les bébés et les jeunes enfants sont très peu touchés. Il y a des hypothèses, mais on pense que les aînés qui ont déjà été exposés à des coronavirus, leurs anticorps ne sont pas aussi alertés. Ce serait le contraire chez les enfants et les bébés qui n’ont jamais été en contact avec un coronavirus.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J'ai 62 ans avec juste 33% de ma rate. Est-ce que mes petits fils peuvent venir me visiter un à un s'ils n'ont pas de symptômes?» - Linda

«Les personnes à risque, ce sont les personnes de 70 ans et plus et les gens qui ont des déficiences immunitaires. Vous êtes mieux d’éviter les visites.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»