Moins d'ordonnances sur papier pour lutter contre la COVID-19

Les ordres professionnels des médecins, des pharmaciens et des infirmières recommandent à leurs membres de limiter le nombre d’ordonnances sur papier, afin de combattre la progression de la COVID-19 au Québec.

Dans un avis conjoint rendu public vendredi, le Collège des médecins, l’Ordre des pharmaciens et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec demandent à leurs membres de favoriser dorénavant les ordonnances transmises verbalement, du médecin ou de l’infirmière au pharmacien; par télécopieur, y compris directement via les dossiers médicaux électroniques (DME); et par voie électronique en utilisant le Dossier Santé Québec (DSQ).

«Le CMQ, l’OPQ et l’OIIQ soulignent que cette nouvelle mesure, en plus de diminuer la présence d’un vecteur de transmission dans la communauté (l’ordonnance papier étant transmise de main en main), permettra aux patients de diminuer le temps passé à l’extérieur de leurs domiciles», ont expliqué les trois ordres.