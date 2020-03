«Nous sommes au combat!» - Roméo Dallaire

La lutte actuelle contre la COVID-19 au Québec est comparable à un véritable effort de guerre, affirme le général Roméo Dallaire.

«J’aime beaucoup que l’on commence à utiliser des termes qui sont durs pour la population, mais réels. Nous sommes au combat! Nous avons du monde, dans les premières lignes, les tranchées, en train d’aider des gens», a-t-il déclaré vendredi à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord à QUB radio.

Celui qui était la tête de la force de maintien de la paix de l’ONU au Rwanda en 1994 ajoute que le soutien de la population à l’endroit des travailleurs du réseau de la santé est «magnifique».

Le général Dallaire ne cache toutefois pas sa déception face à la réaction de certains citoyens imprudents.

«Quand je vois les ruées dans les centres d’achat... J’ai des collègues africains qui regardent ça et ils sont absolument abasourdis de voir qu’on a un souci de manque dans un pays où la capacité de renflouer nos besoins est tellement développée.»

Fort de son expérience, Roméo Dallaire lance quelques conseils à la population. «La solution la plus critique pour amener les gens à tenir le coup, c’est de communiquer, a-t-il expliqué. On n’est pas tout seul dans cette affaire-là. En gang, on est capable de s’en sortir!»