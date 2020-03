Plusieurs lieux publics fermés en France

Promenade des Anglais à Nice, esplanade du Champ de Mars et des Invalides à Paris: plusieurs villes françaises ont décidé vendredi d'interdire la fréquentation d'artères prisées des promeneurs pour que le confinement en place contre l'épidémie de coronavirus soit mieux respecté.

La ville de Paris a ainsi interdit tout déplacement et rassemblement sur les voies sur berges qui longent la Seine, ainsi que les pelouses de l'Esplanade des invalides et du Champ-de-Mars, au coeur de la capitale.

Ces mesures seront en place à partir de vendredi et pour le week-end.

Les espaces verts avaient déjà été fermés.

Plus tôt, vendredi matin, le maire de Nice (sud-est) Christian Estrosi a annoncé prendre un arrêté pour interdire les balades sur la célèbre Promenade des Anglais qui longe la Méditerranée.

«Nous savons que le seul moyen de combattre (le nouveau coronavirus) est de créer des barrières», a-t-il expliqué dans un communiqué.

La Promenade des Anglais a été le théâtre d'un terrible attentat jihadiste au camion-bélier le 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts.

Le maire de Nice, qui demande des mesures au niveau national, envisage d'aller plus loin et «de prendre des mesures de couvre-feu sauf pour les personnels indispensables», selon son communiqué.

Attestation officielle nécessaire

Depuis mardi midi, les Français doivent être munis d'une attestation officielle motivant leurs déplacements pour circuler, sous peine d'une amende de 135 euros.

Et le gouvernement a d'ores et déjà prévenu que le confinement pourrait se prolonger pendant plusieurs semaines.

Chez les médecins, des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour exiger une mise sous cloche «totale» de la population, et donc un confinement plus strict que celui qui est en oeuvre.

Jeudi, le président français Emmanuel Macron a regretté que trop de Français prennent «à la légère» les consignes et continuent de traîner dehors, profitant du beau temps.

Des préfets avaient déjà haussé le ton en fermant toutes les plages de l'arc méditerranéen et de la Corse, ainsi que celles de nombreux départements de la façade atlantique.

L'épidémie de coronavirus est toujours galopante en France avec 372 décès, un chiffre qui a triplé en quatre jours.

Plusieurs opérations militaires sont en cours pour tenter d'aider les soignants: ce week-end, le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre de la marine sera envoyé sur l'île de Corse pour évacuer des cas graves vers le continent et un hôpital de campagne est en cours de déploiement dans l'Est, très touché.