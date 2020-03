Walmart Canada cherche 10 000 travailleurs

Le géant américain Walmart souhaite embaucher 10 000 travailleurs au Canada dans ses succursales et ses centres de distribution pour répondre à la croissance de la demande des consommateurs pour des denrées.

La direction de Walmart Canada a dressé vendredi un bilan de la situation dans ses magasins à travers le pays. Le détaillant assure qu’il maintiendra ses succursales ouvertes et qu’il a «amplement de nourriture et de fournitures» pour maintenir une offre adéquate.

Walmart a également revu certaines mesures de sécurité afin de limiter les risques de propagation du virus. La première heure d’ouverture dans ses succursales sera consacrée exclusivement aux personnes âgées, aux handicapés et aux personnes souffrant de problèmes de santé.

Certains magasins limitent également le nombre de produits par client. Le détaillant concède que la demande pour le service de livraison est élevée.

Bonus

Par ailleurs, pour aider ses travailleurs financièrement, Walmart a décidé de devancer le paiement de la prime annuelle pour ses employés. Au Canada, ce bonus s’élèvera à 57 millions $, dont 7 millions $ au Québec.

«Nous avons déjà annoncé des mesures pour fournir un soutien supplémentaire aux associés touchés par la crise», indique le président et chef de la direction, Horacio Barbeito. «De plus, nous offrons un accès aux soins médicaux en ligne à plus de 90 000 associés afin qu'ils puissent obtenir les conseils et les soins dont ils ont besoin», poursuit-il.

Jeudi, la division américaine avait annoncé qu’elle prévoyait verser 365 millions $ en bonus à ses employés. Elle cherchait 150 000 travailleurs.