Coronavirus : quatre catégories de malades

Environ 80% des personnes atteintes du coronavirus ne montrent que de légers symptômes et se remettent de la maladie sans traitement particulier, mais un patient sur six développe de sérieuses difficultés respiratoires, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

C’est que la COVID-19 s’attaque particulièrement aux voies respiratoires et peut provoquer une grave pneumonie, a expliqué le professeur John Wilson, médecin pneumologue et président du Royal Australasian College of Physicians, en entrevue avec le média britannique The Guardian, samedi.

D’après l’information relayée par le docteur Wilson, les personnes atteintes du virus se classent dans quatre catégories. La moins grave : la catégorie des gens asymptomatiques.

Dans la deuxième catégorie, les malades développent une infection des voies respiratoires, accompagnée d’une fièvre de d’une toux, avec d’autres symptômes comme des maux de têtes ou une conjonctivite.

Dans la plupart des cas, les personnes positives au SARS-COV-2, le virus provoquant la COVID-19, éprouveront des problèmes ressemblant à ceux d’une grippe, suffisante pour vous empêcher de travailler en temps normal. C’est là la troisième catégorie, la plus vaste.

Enfin, dans la quatrième et la plus sévère des catégories, la condition la plus sévère est celle où le malade se retrouve avec une pneumonie. Comment une personne infectée peut-elle atteindre ce stade?

Le docteur Wilson explique que le virus provoque de l’inflammation dans l’arbre respiratoire des poumons. Quand la situation s’aggrave, la personne infectée «répond en versant du matériel inflammatoire au fond des poumons.»

«On finit donc avec une pneumonie», a-t-il indiqué. Des poumons remplis de liquide inflammatoire ne peuvent pas envoyer suffisamment d’oxygène dans le sang ni le débarrasser de son dioxyde de carbone, soit «la cause habituelle de la mort d’une pneumonie sévère.»

À Wuhan, en Chine, épicentre de la pandémie de coronavirus, 6% des malades ayant eu recours à de l’aide médicale ont développé de sévères symptômes.

Le gouvernement du Québec, via Investissement Québec, a annoncé samedi une subvention de 7 millions $ à l’entreprise biopharmaceutique Medicago, basée à Québec, afin qu’elle accélère le développement d’un vaccin contre la COVID-19.

Medicago, qui se spécialise dans le développement de vaccins et de protéines thérapeutiques, avait indiqué, le 12 mars dernier, qu’elle avait réussi à produire un candidat-vaccin contre le virus.