COVID-19: Britney Spears offre son aide

La chanteuse Britney Spears propose d’aider trois de ses admirateurs pendant cette période difficile.

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, elle appelle ses admirateurs à lui écrire en message privé pour lui expliquer comment elle pourrait les aider.

«Ma sœur Jamie Lynn Spears m’a nommée pour participer au #DoYourPartChallenge, donc je choisirai trois admirateurs que j’aiderai pendant cette période difficile... Écrivez-moi un message privé et dites-moi comment je peux vous aider et je ferai ce que je peux!!!», a-t-elle écrit dans sa publication.

Elle a par la suite nommé trois autres personnalités connues, Will Smith, Sam Asghari et Cade Hudson, pour qu’elles fassent de même et contribuent à créer une chaîne de bonté.