COVID-19: La ville de Québec est pratiquement déserte

Alors que la Vieille capitale avait revêtu ses plus beaux atours en ce premier samedi ensoleillé de printemps, les passants étaient beaucoup moins nombreux qu’à l’habitude sur les artères d’ordinaire très achalandées.

• À lire aussi: Tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits

• À lire aussi: Montréal, ville (presque) fantôme

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Sur la rue Saint-Jean, l’avenue Cartier, aux Galeries de la Capitale ou à Laurier Québec, les quelques commerces encore ouvert survivent de peine et de misère à la crise de COVID-19.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

«Ça risque de fermer d’ici une semaine, ce n’est qu’une question de temps. Les ventes diminuent de plus en plus, au même rythme que la fermeture des autres commerces autour », déplore Cynthia L’Ecuyer gérante à la boutique de décorations d’intérieur Arteq, située sur la rue Saint-Jean.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Même son de cloche au café-boulangerie Paillard, quelques mètres plus loin.

«Habituellement, on est six ou sept employés sur le plancher. En ce moment, on est seulement deux, et ça suffit amplement parce qu’il n’y a quasiment plus personne qui ne vient», explique Fiona Rimbault, assistante-gérante du commerce.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Plus aucun touriste

D’ailleurs, dans les rues du Vieux-Québec, d’ordinaire bondées de touristes venus de partout, on ne pouvait percevoir que l’accent québécois des quelques résidents du coin sortis prendre l’air. Même la terrasse Dufferin était pratiquement déserte.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

«J’habite le quartier depuis des années et je n’ai jamais vu aussi peu de monde. Il y a facilement 75 % moins de personnes que d’habitude dans les rues, ici. Habituellement, on se marche sur les pieds pour dépasser les autres», raconte une dame qui sortait de chez elle pour la première fois depuis mardi.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHERE

Exception

Dans les sentiers autour des plaines d’Abraham, l'achalandage était plus soutenu. Cependant, même s’ils étaient nombreux à venir marcher à l’air libre, seule activité encore conseillée par le gouvernement Legault à l’extérieur de chez soi, chacun gardait bien ses distances avec ses voisins.