Fini les commandes à emporter chez McDonald's

La chaîne de restauration rapide McDonald's annonce que l’intérieur de ses établissements sera complètement fermé au public et que seuls son service au volant et la McLivraison demeureront en fonction.

La mesure visant à lutter contre la propagation de la COVID-19, entrera en vigueur ce samedi soir à minuit, a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Lundi, McDonald’s avait déjà annoncé la fermeture de ses salles à manger. «L’intérieur était encore accessible. Il était possible d’aller à la caisse pour une commande pour emporter, mais il était impossible de s’asseoir pour manger. Ce qui est différent maintenant, c’est que les gens ne peuvent plus entrer du tout à l’intérieur», a expliqué à l’Agence QMI, Ryma Boussoufa, directrice aux communications externes et relations d’entreprise chez McDonald’s du Canada.

«Le service au volant et la McLivraison continueront d’être offerts», a-t-elle ajouté.

«Notre réaction à la COVID-19 évolue rapidement partout dans nos restaurants et nos collectivités, a expliqué McDonald’s du Canada, dans un communiqué. Des équipes sont à pied d'oeuvre jour et nuit pour continuer d'adapter nos marches à suivre et nos protocoles afin qu'ils reflètent les directives de nos gouvernements respectifs et des autorités de la santé, ainsi que le feed-back de nos employés en restaurant et de nos clients, dont la santé et le bien-être demeurent notre priorité absolue.»

McDonald’s a toutefois ajouté que «des restaurants sélectionnés pourraient maintenir le service de commandes à emporter dans les collectivités où des besoins spéciaux sont présents, notamment les restaurants près des hôpitaux et des établissements de soins de santé».