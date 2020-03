Le New Jersey, quatrième état en quarantaine

Après la Californie, New York et l'Illinois, l'État américain du New Jersey a ordonné samedi à ses habitants de rester chez eux pour tenter de limiter la propagation du coronavirus.

Tous les rassemblements sont annulés et tous les commerces non-essentiels «doivent fermer indéfiniment» à partir de 21h locales, a annoncé Phil Murphy, son gouverneur.

Les services essentiels «de santé publique, de sécurité et les services sociaux resteront accessibles», tout comme les supermarchés, les soupes populaires, les pharmacies et les stations d'essence, a-t-il précisé.

Les restaurants et bars opéreront uniquement pour les commandes à emporter et les livraisons.

Quelque 30% des Américains sont sujets à un degré différent de confinement, notamment dans les trois plus grandes villes du pays: New York, Los Angeles et Chicago.

Plus de 22 000 personnes ont été testées positives au coronavirus aux États-Unis et 278 personnes y sont mortes en raison de la pandémie, selon un comptage de l'Université Johns-Hopkins, à Baltimore.