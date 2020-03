On atteint les 300 000 cas de coronavirus

La progression mondiale du coronavirus a franchi une nouvelle barre psychologique de 300 000 cas samedi, selon les statistiques de l'Université Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis.

Le nouveau coronavirus a fait au moins 12 762 morts dans le monde depuis son apparition en décembre.

Les cas d'infection ont été détectés dans 165 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont l'Italie avec 793 nouveaux morts, l'Espagne (324) et l'Iran (123).

L'Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 4825 morts pour près de 55 000 cas.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81 000 cas (32 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 3255 décès (sept nouveaux), et 71 740 guérisons.

Les pays les plus touchés après l'Italie et la Chine sont l'Iran avec 1556 morts pour 20 610 cas, l'Espagne avec 1326 morts (24 926 cas), la France avec 562 morts (14 459 cas), et les États-Unis avec 278 morts (22 177 cas).

Depuis vendredi à 19h, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, la Bosnie, la Lituanie, l'Île Maurice, Singapour, Israël et le Paraguay ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. L'Angola et le Zimbabwe ont, eux, annoncé le diagnostic de premiers cas.