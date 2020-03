Près d’une centaine de Canadiens seront rapatriés du Guatemala

Dans la journée de dimanche, 90 Canadiens, dont plusieurs Québécois, seront rapatriés du Guatemala.

L’avion, qui doit partir à 8h de l’aéroport de St-Hubert, sera de retour en fin de journée à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.

La mission, organisée par l’organisme Casira Amistad (Centre Amitié de Solidarité Internationale de la Région des Appalaches), doit aller chercher des coopérants et des personnes en mission, mais également des voyageurs qui profitent de l’opération pour rentrer au pays.

Julien Bernier, un voyageur québécois au Guatemala, se dit extrêmement soulagé de pouvoir rentrer chez lui au moment où les mesures devenaient draconiennes.

«C’est un soulagement, surtout que le Guatemala, à partir de demain prend des mesures assez drastiques, comme un couvre-feu de 16h à 4h du matin, donc on n’a plus de droit de se promener dans les rues. (...) Ici, c’est tolérance zéro» a expliqué le jeune homme à TVA Nouvelles via Skype.

Toutes les précautions sanitaires seront déployées pour s’assurer qu’aucun voyageur de retour du Guatemala ne présente des symptômes s’apparentant au coronavirus.