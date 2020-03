Tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits

Partys de balcon, attroupement dans les parcs, barbecue dans une cour arrière, clients d’un café assis côte-à-côte, fête familiale: tous les rassemblements intérieurs ou extérieurs sont dorénavant interdits au Québec.

• À lire aussi: Les propagateurs du coronavirus pourraient être trainés en justice

• À lire aussi: 5 décès et 181 personnes infectées au Québec

• À lire aussi: Ceux qui ne respectent pas l’isolement seront forcés de le faire

«Dans l'objectif de maximiser la protection de la population du Québec, le conseil des ministres a adopté un décret visant à renouveler l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 29 mars prochain. Il précise notamment que l'interdiction de rassemblement s'appliquera dorénavant à tout rassemblement intérieur ou extérieur», peut-on lire dans une communication gouvernementale.

Le décret stipule que les policiers pourront disperser un groupe de personnes dans un lieu public, un moyen de transport et même s'il y a un regroupement dans une résidence privée si les gens ne sont pas à deux mètres. https://t.co/MWbyEx1mmb — Alain Laforest (@AlainLaforesTVA) March 21, 2020

François Legault et son directeur national de la santé publique Horacio Arruda préparaient les esprits depuis quelques jours, en affirmant que ce n’était pas le temps de faire des soupers entre amis, des fêtes familiales, et des rassemblements à l’extérieur.

Ce décret donne les pouvoirs aux corps policiers de disperser tout attroupement qui pourrait favoriser la propagation du coronavirus, qu’il soit dans un commerce, sur la voie publique, dans moyen de transport et même dans une résidence privée.

Dans le cas des rassemblements extérieurs, ils seront permis «si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes rassemblées». Québec avait auparavant interdit tout évènement intérieur de 250 personnes et plus, et vient serrer davantage la vis.