Un tiers de plus de morts en Espagne

L'Espagne a jeté de nouveaux moyens dans la bataille contre la pandémie de coronavirus qui avait fait samedi 32% de morts de plus en 24 heures et renforcé le contrôle du confinement de sa population.

Des centaines de milliers de masques chirurgicaux étaient distribués, de nouveaux hôtels médicalisés pour accueillir les malades et des centaines de milliers de kits de laboratoire attendus pour augmenter la capacité de tester les cas suspects.

• À lire aussi: Ottawa compte ramener des Canadiens pris au Pérou, en Espagne et au Maroc

Un total de 1326 morts ont été enregistrées samedi.

«Les cas augmentent et vont continuer à augmenter dans les prochains jours», a averti une responsable du Centre d'alerte et d'urgences sanitaires, Maria Jose Sierra, en conférence de presse.

«Personne ne sait» quand le pays atteindra le pic de l'épidémie, a-t-elle admis.

Au troisième rang du morbide palmarès

L'Espagne est le troisième pays à avoir confirmé le plus de cas, derrière la Chine et l'Italie et devant l'Iran, mais ces chiffres sont à relativiser puisqu'ils dépendent du nombre de tests réalisés.

La mortalité y atteint 5,3% des cas, avec un maximum de 9% dans la région de Madrid, la plus touchée avec 60% des décès.

«La mortalité concerne fondamentalement les personnes âgées de plus de 70 ans, spécialement le groupe des plus de 80 ans», a précisé Mme Serra.

«Près de 70% des patients placés en unités de soins intensifs ont plus de 60 ans»en revanche les moins de 20 ans représentent «1% à 2% des patients hospitalisés», a-t-elle ajouté.

La région de Madrid reste de loin la plus affectée, avec 8921 cas (36% du total), devant la Catalogne (4203), le Pays basque (1725) et l'Andalousie (1515).

Distribution d'équipement

Alors que les services d'urgence se plaignent d'un manque cruel d'équipements de protection, une responsable au ministère de la Santé, Patricia Lacruz, a annoncé que 500 000 masques seraient distribués samedi aux professionnels et 800 000 aux patients dans le pays.

L'Espagne attend dans les prochains jours 640 000 ensembles de test. Un total de 350 000 tests de coronavirus ont été réalisés à ce jour et «actuellement on en fait approximativement 15 000 par jour», a indiqué le secrétaire d'État à la Communication, Miguel Angel Oliver.

Quelques «irresponsables»

Depuis le 14 mars, les 46 millions d'Espagnols n'ont pas le droit de quitter leur domicile sauf pour travailler, s'ils ne peuvent pas le faire de chez eux, acheter des médicaments ou de la nourriture, ou sortir brièvement leur chien.

Mais tous les respectent pas le confinement et les forces de l'ordre serrent la vis.

Le directeur opérationnel de la police nationale, Jose Angel Gonzalez, a critiqué «une minorité d'irresponsables» qui ont tenté de profiter du week-end pour quitter les villes. Environ 6000 contraventions ont été dressées dans la seule journée de vendredi, a-t-il indiqué.

Le directeur opérationnel de la Garde civile, Laurentino Ceña, tout en vantant le comportement «civique magnifique» de la société, a mentionné 25 arrestations pour désobéissance ou résistance aux agents ces dernières 24 heures.

L'armée aussi est mobilisée. Quelque 2800 militaires étaient déployés samedi dans 82 localités, selon le général Miguel Villarroya. Ils désinfectent les gares, les aéroports et apportent leur l'appui aux résidences de personnes âgées, particulièrement vulnérables.

Les militaires montaient samedi plusieurs hôpitaux de campagnes, le plus grand au centre des expositions de Madrid, où devraient être installés à terme 5500 lits.