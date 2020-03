Une prime de 2 $ de l’heure pour les employés de Loblaw

Réagissant à la crise sans précédent provoqué par la COVID-19, Loblaw a accordé une augmentation salariale de 2 $ de l’heure à ses employés, une mesure saluée par le syndicat qui représente ses employés.

Les Compagnies Loblaw Limitée a suivi d’autres chaînes d’alimentation comme Save on food et Urban Fair, en Colombie-Britannique, qui ont accordé une telle compensation à leurs travailleurs qui continuent de se présenter au travail en pleine pandémie.

Cette nouvelle a été encensée samedi par le syndicat des Travailleurs et des Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC Canada).

«Nous poursuivons nos discussions avec les autres bannières pour obtenir cette prime pour les travailleur(euse)s qui sont en première ligne pour aider les citoyen(ne)s à se procurer la nourriture, les produits d’hygiène et les autres articles dont ils ont besoin», a indiqué le syndicat, par communiqué.

«Depuis le tout début de cette crise, nous travaillons sans relâche pour obtenir des milieux de travail sécuritaire ainsi que de meilleures conditions de travail pour tous nos membres», a précisé Antonio Filato, président du Conseil provincial des TUAC Québec.

Ces derniers jours, des commerces ont notamment installé des plexiglas aux caisses pour protéger à la fois les employés et les clients, en plus d’accroître la fréquence de nettoyage des aires de travail et des paniers.

De plus, en imposant un nombre limité de clients admis à la fois dans les commerces, les entreprises contribuent aussi à la nécessaire distanciation sociale martelée par les autorités de la santé publique, s’est réjoui le syndicat.

Le nombre d’articles pouvant être acheté a aussi été limité afin que le plus de gens possible puissent les acquérir.