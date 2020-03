Écoles fermées jusqu'au 1er mai : toutes les réponses à vos questions

En point de presse dimanche, le premier ministre du Québec François Legault a annoncé que les établissements scolaires et les services de garde de la province resteront fermés jusqu’au 1er mai.

Cette nouvelle fait nettement réagir et plusieurs questions sont soulevées : les enfants perdront-ils leur année scolaire? Qu’adviendra-t-il des examens du ministère?

En entrevue à LCN, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge répond à tous vos questionnements.

Question : Les élèves du préscolaire, primaire et secondaire auront-ils à reprendre leur année scolaire? Ces derniers seront-ils automatiquement promus au niveau supérieur?

Réponse : L’année scolaire ne sera pas reprise au complet. Il faut comprendre que 66% de l’année scolaire est complétée et deux bulletins scolaires ont déjà été remis aux parents. Les enseignants et enseignantes ont suffisamment d’information et d’évaluations pour porter un jugement professionnel. Que l’on retourne en classe le 1er mai ou pas, suffisamment d’apprentissages ont été faits pour qu’on porte un jugement. Bien évidemment, un élève qui était en échec depuis le début de l’année ne va pas passer son année scolaire par magie!

Question : Les services de garderies sont-ils toujours réservés exclusivement aux travailleurs des services essentiels?

Réponse : Oui. Les centres de la petite enfance, les garderies et les services de garde dans les écoles sont toujours ouverts, mais uniquement pour des situations d’urgence à utiliser en dernier recours et ce, exclusivement pour les personnes qui travaillent au front contre l’épidémie de la COVID-19.

Question : Comment aider les jeunes à poursuivre leurs apprentissages en isolement?

Réponse : Cela fait déjà plusieurs semaines que l’on réfléchit à cela et l’offre sera bonifiée au cours des prochaines semaines. À compter de lundi le 30 mars, un site du gouvernement du Québec contenant énormément d’activités pour les enfants sera accessible et bon nombre d’informations seront colligées pour faciliter la vie des parents.

À partir de la semaine du 6 avril et à chaque semaine à partir de cette date, des activités d’enseignement colligées par le ministère seront envoyées à chaque école et par la suite, acheminées aux parents de chaque famille et ce, à chaque semaine. Cette liste d’activités pédagogiques sont optionnelles, mais peut aider les parents qui souhaitent stimuler leurs enfants qui veulent assouvir leur curiosité et poursuivre leurs apprentissages.

Question : Pourquoi les parents ne peuvent pas aller récupérer le matériel scolaire des enfants à l’école?

Réponse : Cette sortie pourrait être possible à partir du 30 mars prochain et ce sera fait par rapport à des indications fournies par la santé publique. Par contre, ne vous présentez pas sans invitation. Les directions d’école pourront acheminer au cours des prochains jours des invitations aux parents pour éviter les rassemblements.

Question : Qu’en est-il pour les étudiants des cégeps et des universités de la province?

Réponse : La session n’est pas perdue. Les apprentissages faits depuis le début de la session ne sont pas perdus. Il est aussi plus facile pour le réseau d’enseignement supérieur de poursuivre les apprentissages en ligne ou à distance. Il appartient à chaque institution et à chaque enseignant de déterminer les balises de ces nouvelles modalités d’apprentissages.

Sauf pour de rares cas où les cours se déroulent en laboratoire, les cours ne seront pas annulés.

Question : Qu’en est-il pour les étudiants qui doivent réaliser des stages, comme c’est le cas pour ceux dans le domaine de la santé?

Réponse : Les stages se complètent en santé parce qu’on ne veut pas se priver de la compétence et de la volonté des nouveaux diplômés. Le ministère travaille à trouver de nouvelles voies de passage pour permettre que ces stages soient complétés et pour que les étudiants viennent prêter main forte au réseau de la santé.

L'intégralité de l'entrevue avec le ministre Roberge se trouve en haut de page.