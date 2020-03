La saison de F1 pourrait débuter à Montréal

Pour la quatrième fois en l’espace de quelques semaines, le calendrier de la Formule 1 risque d’être à nouveau chamboulé en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui devait maintenant donner le coup d’envoi de la raison 2020 le 7 juin, pourrait être reporté à son tour, a rapporté dimanche le site spécialisé Motorsport.com.

Or, cette escale présentée dans les rues de Bakou précède d’une semaine à peine la tenue du Grand Prix du Canada.

Quelques jours plus tôt, les organisateurs du Grand Prix de Monaco, un autre circuit urbain (et temporaire) nécessitant des semaines de montage d’infrastructures, dont les tribunes ainsi que les garages, avaient annoncé l’annulation de l'épreuve pour la première fois depuis 1954.

À Bakou, on souhaite toutefois repousser la course dans un calendrier de plus en plus condensé qui devrait comporter environ 18 épreuves en six mois.