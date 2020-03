Loto-Québec débordée par les appels

Le service à la clientèle de Loto-Québec est débordé par les appels de clients à la recherche d’aide pour faire l’achat de leurs billets de loterie en ligne.

Vendredi dernier, la société d’État a annoncé qu’elle suspendait la vente de loteries en magasin. Elle invitait les consommateurs à se rendre en ligne pour en faire l’achat.

Or, plusieurs semblent avoir de la difficulté à créer leur compte et à procéder à l’achat de leurs billets en ligne. Ils se tournent donc vers le centre d’appel de Loto-Québec, qui reçoit un nombre d’appels beaucoup plus élevé qu’à l’habitude.

«Depuis la fermeture des ventes en magasin, il y a une hausse importante du nombre d’appels au service clientèle : le temps de réponse est plus long qu’à l’habitude», a mentionné le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie, sur Twitter dimanche.

Dans le but d’aider les Québécois, Loto-Québec a ajouté plusieurs questions-réponses à ce sujet sur son site internet.

Les employés sont également mobilisés afin de répondre le plus rapidement possible à la demande.

«Les équipes se structurent pour répondre à un maximum de gens qui nous téléphonent, mais comme pour bcp de service, nous demandons aux gens d’être patients et compréhensifs. Et de rester prudents!», a ajouté M. Lavoie, toujours par le biais de Twitter.