«Si on suit les directives, on s’en sortira» - le maire de Lavaltrie

Le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, ne cache pas son inquiétude quant à la pandémie de coronavirus ayant frappé durement la résidence pour personnes âgées Eva de sa municipalité de Lanaudière, mais il demeure optimiste de voir la situation s’améliorer.

«Il y a énormément d’inquiétude dans l’ensemble de la population et c’est très normal. Le message d’espoir, c’est que je suis persuadé que si on suit les directives du gouvernement, on s’en sortira. C’est important de les suivre. Restez à la maison, ne faites aucun rassemblement», a-t-il dit à TVA Nouvelles, dimanche.

Le maire dit que l’administration municipale prêche par l’exemple, à commencer par lui-même.

«Je me suis mis en isolement par conscience personnelle. À l’hôtel de ville, tout se fait en télétravail. Les gens peuvent communiquer avec nous par courriel, téléphone, etc., a-t-il précisé. On a mis en place un plan d’intervention : on a fermé nos bâtiments, demandé à nos employés de faire du télétravail. On effectue le maximum de ce que la Ville peut faire.»

Lavaltrie se trouve au cœur de l’actualité depuis la confirmation de quatre décès parmi les aînés d’Eva, incluant celui de Mariette Tremblay, la première personne au Québec qui est morte des suites de la COVID-19. D’ailleurs, tous les gens habitant l’édifice se trouvent en isolement.

M. Goulet avait déjà rappelé l’importance de respecter les règles d’hygiène fixées par les autorités provinciales.

«Il faut que les gens se rendent compte que ça pourrait arriver n’importe où au Québec. On répète qu’il faut rester à la maison et se laver les mains», a-t-il dit dans l’édition de dimanche du «Journal de Québec».