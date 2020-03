Une trentaine de députés siégeront aux Communes mardi

Seulement une trentaine de députés, soit dix fois moins qu’à l’habitude, siégeront d'urgence au Parlement mardi pour adopter le plan d'aide financière annoncé la semaine dernière par le gouvernement Trudeau.

• À lire aussi: Restez chez vous, demande Trudeau

Le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez, a expliqué en conférence de presse dimanche que 14 députés libéraux, 11 conservateurs, trois bloquistes et trois néodémocrates seront aux Communes mardi. Un représentant du Parti vert pourrait aussi prendre part aux débats.

Les députés commenceront à siéger à midi et auront besoin d'environ 4 heures et demie pour étudier et adopter le projet de loi du gouvernement. Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la semaine dernière un plan totalisant 27 milliards $ en aide directe et 55 milliards $ en report des impôts pour aider les Canadiens à faire face aux conséquences économiques liées à la pandémie de COVID-19.

Le Sénat, pour sa part, se réunira mercredi pour approuver le projet de loi à son tour, a précisé M. Rodriguez.

Afin de limiter les déplacements - tel que recommandé par les autorités sanitaires - les députés appelés à siéger proviennent majoritairement de la région d'Ottawa où des environs, comme Montréal et Toronto.

«Les Canadiens sont frappés par une crise sans précédent et le gouvernement doit intervenir rapidement pour s'assurer qu'ils reçoivent l'aide financière dont ils ont besoin», a fait valoir le leader parlementaire du gouvernement libéral, Pablo Rodriguez, pour justifier la reprise des travaux parlementaires.

M. Rodriguez a aussi indiqué qu'il ignore si un autre rappel de la Chambre s'avérera nécessaire. «Les choses évoluent extrêmement vite. Il y a des travailleurs qui perdent leur emploi, d'autres qui sont soignés ou doivent demeurer à la maison. [...] Ce n'est pas impossible que l'on doive rappeler la Chambre, mais ce n'est pas prévu pour le moment», a-t-il affirmé.

C'est la première fois depuis près de 30 ans que la Chambre des communes doit être rappelée de la sorte. La dernière fois, le 8 septembre 1992, les députés avaient été appelés à se prononcer sur des motions pour permettre aux Québécois de tenir un référendum sur l'Accord de Charlottetown.

Ce sera la 13e fois seulement dans l'histoire des Communes que les députés sont rappelés d'urgence à Ottawa depuis la création du Canada, en 1867.