Confinement national?

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs s'est montré favorable à ce qu'Ottawa fasse appel à la Loi sur les mesures d'urgence pour faire respecter des règles de confinement similaires d'un bout à l'autre du pays.

Cette loi aurait pour effet d'imposer des mesures venant du fédéral qui supplanterait celles adoptées par les provinces.

Interrogé au sujet de cette loi fédérale, le premier ministre Higgs a estimé, en conférence de presse lundi, qu'il est nécessaire d'avoir plus «d'unité» entre les mesures adoptées d'une province à l'autre pour tenter de ralentir la progression du coronavirus.

«Je crois que nous pourrions avoir plus d'harmonie à ce sujet. Il y a aussi la question des frontières interprovinciales, où on a une province à la fois qui ferme sa frontière. [...] J'aimerais que ça soit standardisé», a-t-il affirmé en faisant référence à la décision de la Nouvelle-Écosse de contrôler les points d'entrée depuis le Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, M. Higgs a refusé d'emboiter le pas au Québec et à l'Ontario, qui ont tous deux annoncé la fermeture des commerces et entreprises non essentiels dès mardi 23h59.

«Nous essayons de trouver un équilibre entre permettre aux travailleurs d'aller au travail pour garder notre économie fonctionnelle. Les entreprises respectent nos mesures sanitaires», a plaidé le premier ministre.

Celui-ci a aussi affirmé qu'il n'est pas question, pour le moment, de fermer la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. «Avant de mettre en place une mesure, je veux m'assurer qu'elle ait un impact», a-t-il soutenu.

Le Nouveau-Brunswick a déjà noté une baisse de 90 % des entrées dans la province depuis les États-Unis, en raison de la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

M. Higgs a profité de l'occasion pour inviter ses concitoyens à respecter les règles de distanciation sociale. «Je crois qu'en travaillant ensemble, nous pouvons sauver des vies dans cette province. Je dis ça non seulement en tant que premier ministre, mais aussi en tant que fils, que mari, que père et que grand-père», a-t-il affirmé.

«Nous avons besoin de vous pour garder notre province en santé. Nous avons besoin que vous respectiez les recommandations de la santé publique», a-t-il ajouté.

Le Nouveau-Brunswick compte 17 cas de COVID-19 à ce jour.