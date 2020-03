Des dizaines de personnes en file dans le Quartier des spectacles

Des dizaines de personnes étaient déjà présentes avant 8h lundi matin à la clinique sans rendez-vous de la Place des festivals, à Montréal.

L'aménagement, qui ouvrrait ses portes à 8h, devraient permettre de dépister entre 2000 et 2500 personnes par jour, soit entre deux et trois fois plus que le nombre de tests effectués présentement dans l'ancien hôpital Hôtel-Dieu, toujours selon le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal.

Critères

Pour pouvoir subir un test de dépistage, les personnes devront avoir des symptômes et revenir de voyage dans les deux dernière semaines.

Ceux qui ne remplissent pas ces critères devront rebrousser chemin.

«À Montréal, on va être capable de tester tout le monde qui répond à nos critères», assure la responsbale de la clinique, Geneviève Alarie

Clinique sans rv à la Place des festivals: des dizaines de personnes attendent pour se faire dépister. Ouverture à 8:00. pic.twitter.com/KcEid8VH7l — Marie-Anne Lapierre (@lapierma) March 23, 2020

La clinique sans rendez-vous est ouverte de 8h à 20h.