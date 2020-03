Des entrepreneurs font de bonnes affaires en temps de crise

Malgré la crise entourant la propagation de la COVID-19 qui affecte un très grand nombre de travailleurs, certains entrepreneurs québécois voient leur chiffre d’affaires augmenter significativement. À Québec, le copropriétaire de l’entreprise Les bouchées doubles, Frencky Simard-Michaud, a partagé son expérience.

«Je vous dirais qu’au cours des derniers jours, j’ai triplé et même quadruplé mes ventes», a-t-il raconté à QUB radio lundi matin. Son entreprise qui livre des viandes, des poissons et des fruits de mer sous vide, en plus de proposer des plats préparés congelés parvient tout juste à répondre à la demande.

Écoutez le témoignage complet ici:

M. Simard-Michaud a vraiment ressenti le changement drastique de comportement des consommateurs il y a deux semaines. «Vendredi le 13 [mars], j’ai vraiment vu, à partir de 8h le matin, des appels, des courriels, des textos, des clients qui me référaient, ça revolait de tout côté», a-t-il témoigné au micro de Franchement dit.

Deux motifs d’achats

Selon le copropriétaire, sa clientèle se voit grandir étant donné la volonté de faire des réserves, mais aussi par crainte de sortir dans le public.

«J’ai même des clients qui me réfèrent à leurs parents parce qu’ils ne peuvent pas sortir de leur domicile, donc je vais livrer à leurs parents et les clients me font un virement Interac [...] C’est la folie», a-t-il dit.

Si la demande continue de croître, M. Simard-Michaud pourrait même avoir besoin de main d’œuvre supplémentaire. «Si ça continue de croître, je vais faire appel à un livreur», a indiqué celui qui entrevoit l’idée de faire appel à des personnes ayant récemment perdu leur emploi.

L’entrepreneur assure par ailleurs qu’il prend les précautions nécessaires en matière de distanciation sociale, de livraison sans contact et de paiement sans argent comptant. Il soutient que ses fournisseurs sont toujours au rendez-vous et qu’aucun d’entre eux n’a fait part de problématique entourant leur approvisionnement.