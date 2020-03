Inquiétudes chez les femmes enceintes

La pandémie force des femmes enceintes à revoir leurs plans de naissance. Les inquiétudes grimpent. Certaines d'entre elles veulent éviter les hôpitaux et souhaitent accoucher seules à la maison, ce que déconseillent les obstétriciens.

«Les patientes ont beaucoup d'inquiétudes, mais je veux les rassurer. On a des conditions qui sont très favorables à un accouchement sécuritaire. On voit à libérer les patientes rapidement pour les garder le moins possible dans nos installations. De procéder à un accouchement à domicile, sans supervision médicale d'un médecin ou d'une sage-femme, présentement ce n'est pas une chose à envisager dans le contexte actuel», affirme Dr Jean-Philippe Blais, médecin de famille.

Depuis la semaine dernière, les services d'accouchement à domicile sont suspendus. Les femmes enceintes qui souhaitent l'aide d'une sage-femme doivent se rendre dans les maisons de naissance. Deux options s'offrent pour les femmes enceintes: les maisons de naissance et les hôpitaux.

Pour les rendez-vous de suivi de grossesse, on demande aux femmes enceintes de se présenter seule.

La présence du conjoint est acceptée lors de l'accouchement seulement. Certains établissements, dont l’hôpital de Trois-Rivières, acceptent encore les accompagnantes à la naissance.

«Le soutien se fait par téléphone et par vidéoconférence lorsque nous n’avons pas accès aux chambres. Les parents ont besoin de nous plus que jamais. On offre un soutien important, on va outiller les femmes à se faire confiance et à les rendre autonomes», assure Kathy Dubé, propriétaire de Cigogne et Baluchon.

Des espaces ont déjà été aménagés à l'hôpital de Trois-Rivières si des femmes enceintes sont atteintes de la COVID-19. Les obstétriciens demandent d’ailleurs aux patientes de ne pas cacher leurs symptômes.

Le Réseau québécois d'accompagnantes à la naissance se mobilise et met en place un service de soutien.

Une cinquantaine de bénévoles offrent leurs services pour écouter et rassurer les femmes enceintes de la province.