L'Alberta annonce des mesures fiscales pour aider ses entreprises

Le premier ministre albertain Jason Kenney a annoncé lundi des mesures fiscales totalisant plusieurs centaines de millions de dollars pour aider les entreprises et les familles à traverser la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

Notamment, M. Kenney a indiqué que la hausse de la taxe sur l'éducation prévue au budget 2020 de l'Alberta est annulée. Le taux de cette taxe demeure donc le même qu'en 2019, ce qui générera environ 55 millions $ en économie pour les propriétaires fonciers et 32 millions $ pour les propriétaires d'entreprises.

De plus, des mesures fiscales supplémentaires permettront de libérer 458 millions $ pour les entreprises, a annoncé le premier ministre, qui espère que cette action leur permettra de continuer à payer leurs employés en ce temps de crise.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour appuyer les familles et les entreprises», a assuré M. Kenney lors d'une conférence de presse annonçant les nouvelles mesures.

L'Alberta est durement touchée par la crise du coronavirus. Non seulement la province comptait 259 cas en date de dimanche, mais elle est aussi grandement affectée par l'écrasement de la valeur du baril de pétrole, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur en un moins. Or, le gouvernement compte grandement sur les redevances pétrolières pour planifier son budget annuel.

Par ailleurs, M. Kenney s'est emporté contre les gens sans scrupules qui tentent de profiter de la crise pour s'enrichir aux dépens des plus vulnérables. «À ceux qui tentent d'exploiter les aînés et les autres personnes en ce temps de crise publique, il doit y avoir une place spéciale en enfer pour les gens comme ça. Cessez ça. C'est complètement non canadien, non albertain; c'est inacceptable, c'est illégal. Si nous attrapons quelqu'un qui fait ce genre de fraude, il fera face à la loi», a clamé le premier ministre.