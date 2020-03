Le chanteur d’opéra Placido Domingo atteint du coronavirus

Placido Domingo a été testé positif au coronavirus. Le ténor, accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel, a révélé qu'il s'était placé en quarantaine avec sa famille pour éviter tout risque de propagation.

« Pour le moment, nous sommes tous en bonne santé, mais j'ai ressenti de la fièvre et des symptômes de toux avant de décider de me faire tester et les résultats sont revenus positifs. J'implore tout le monde d'être extrêmement prudent, de suivre les indications et de se laver les mains fréquemment, en gardant au moins un mètre de distance avec tout le monde, et de faire tout ce que vous pouvez pour éviter que le virus se propage. Mais plus que tout, vous devez rester chez vous si vous le pouvez ! Ensemble, nous pouvons combattre ce virus et mettre un terme à cette crise mondiale, pour reprendre nos vies très rapidement », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La nouvelle intervient alors que Placido Domingo a démissionné de l'American Guilde of Musical Artists. L'artiste, dont plusieurs concerts ont été annulés à la suite des accusations dont il fait l'objet, a également fait un don de 500 000 dollars à un programme d'éradication du harcèlement sexuel et à un fonds d'aide aux employés des opéras affectés par la crise.