Le Canada espère rapatrier plus de 10 000 personnes dans la prochaine semaine, indique le ministre canadien des Affaires étrangères en entrevue avec Mario Dumont.

Le gouvernement canadien a demandé à tous ses ressortissants de rentrer au pays le plus rapidement possible, dès la semaine passée, alors que des vols commerciaux étaient toujours disponibles. En date de lundi, ils étaient pourtant des dizaines de milliers à être coincés à l'étranger.

Cependant, «on ne pourra pas ramener tout le monde, met en garde le ministre. Malgré tous nos efforts, il restera vraisemblablement des Canadiens qui devront rester sur place dans les prochaines semaines.» Par exemple, les gens qui éprouvent des symptômes liés à ceux du coronavirus ne pourront monter à bord des avions.

Les efforts du gouvernement canadien se butent à une situation qui évolue d'heure en heure. À travers le monde, les frontières se ferment, des lignes aériennes suspendent leurs vols et certains pays imposent même la loi martiale.

«Comme les frontières se ferment rapidement, on essaie d’aller où il y a des regroupements de Canadiens et de Canadiennes», explique François-Philippe Champagne.

Des vols sont déjà prévus à destination du Pérou et du Maroc, et des pourparlers sont en cours concernant l'Espagne, le Portugal, le Honduras et le Guatemala, énumère le ministre.

Les mille et un défis du rapatriement

Dans les dernières 48 heures, le ministre des Affaires étrangères avance avoir reçu plus de 10 000 appels et 14 000 courriels de Canadiens demandant de l'aide. «Nos compatriotes font face à des contraintes que personne ne pouvait imaginer il y a deux semaines», affirme le ministre.

Au-delà d'affréter un appareil à destination de l'étranger, il faut également s'assurer d'obtenir les droits d'atterrissage, l'installation de corridors humanitaires et s'assurer que les ressortissants canadiens puissent se rendre jusqu'à l'aéroport, malgré le confinement. «Il faut négocier, pays par pays», ajoute-t-il. Heureusement, le Canada maintient de bonnes relations à l'international.

Le ministre dit également organiser l'établissement de ponts aériens avec certains pays, comme lors de la Seconde Guerre mondiale.

Si vous êtes à l'étranger et avez besoin d'aide, contactez le gouvernement du Canada via cette page.