Les policiers encouragent la dénonciation des bris de confinement

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) encourage maintenant les personnes qui seraient témoins d’un bris de confinement, de quarantaine ou de rassemblement de plus de deux personnes à composer le 911.

«On encourage les gens à dénoncer. Nos gens au 9-1-1 sont présents, ont la capacité de répondre à l'ensemble des appels. On est en survie actuellement», fait savoir le directeur du SPVM, Sylvain Caron.

«Ce que l’on souhaite, c'est que les citoyens écoutent les conseils du gouvernement et de la santé publique. On demande la même chose à notre personnel.»

TVA Nouvelles a obtenu l'enregistrement d'un appel de dénonciation au 911, un plaignant inquiet qu'un homme qui revenait des États-Unis ne respecte pas les règles d'isolement volontaire.

«-Il y a des gens que je connais qui reviennent de la Californie aujourd'hui. Ils se promènent dans les magasins...

-Vous, vous savez qu'ils se déplacent, dans le fond? Ils ne respectent pas la quarantaine.

-Non, exact.

-Moi, je vais transférer l'information.»

Le SPVM a décrété dimanche l’état d’urgence dans son service, une mesure qui permet de prolonger les horaires des policiers pour faire face à la crise.

Annulation de vacances et sensibilisation

Les vacances des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été annulées pour les réquisitionner au besoin.

À Sherbrooke ou Trois-Rivières, les agents se préparent plus à faire de la sensibilisation auprès de la population.

«On va expliquer aux gens le pourquoi de notre intervention, que c'est important de ne pas faire de rassemblements, qu'on est face à une pandémie», précise Carole Arbelot de la police de Trois-Rivières.

Selon des sources policières bien informées, on rapporte que le scénario d'isolement de régions entières du Québec est de plus en plus probable. Il aurait d'ailleurs été évoqué par le gouvernement de François Legault.

En ces temps particuliers, notre Bureau d'enquête est appelé à couvrir la pandémie de COVID-19 à plein temps.

Si jamais, vous voulez nous communiquer de l'information qui aiderait notre couverture des événements, nous vous serions reconnaissants.

Atteint du virus ? En contact avec des gens atteints ? En attente de résultat ? Témoins de situations déplorables ?Questions sur des informations erronées ? Médecins ou infirmières ?

Écrivez à Félix Séguin:

1- Sur Messenger: https://www.facebook.com/felixseguintva

2- Par courriel: felix.seguin@tva.ca