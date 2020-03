Plage horaire réservée aux aînés et aux personnes à mobilité réduite chez Maxi et Provigo

Maxi et Provigo permettront aux aînés de 70 ans et plus, et aux personnes à mobilité réduite de faire leur épicerie le matin à un moment qui leur sera réservé.

À compter de mardi, du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h, cette clientèle pourra faire ses emplettes «dans un environnement plus calme et moins achalandé» dans les établissements participants, a annoncé lundi le groupe Loblaw, propriétaire des deux chaînes.

«Nous demandons à nos clients âgés de 70 ans et plus de respecter autant que possible les consignes établies par les autorités québécoises en santé publique, de rester à la maison et de se tourner vers d’autres alternatives, comme l’épicerie en ligne, ou de faire appel à un proche pour faire leur épicerie», a affirmé Johanne Héroux, directrice principale, Affaires corporatives et communications, Les Compagnies Loblaw, dans un communiqué.

«Pour ceux et celles qui ont quand même besoin de se rendre à l’épicerie, cette plage horaire leur sera exclusivement dédiée afin de leur permettre de faire leurs achats dans un environnement moins achalandé, favorisant ainsi l’application des mesures de distanciation sociale», a ajouté Mme Héroux.

Loblaw a précisé que la mesure s’applique à l’ensemble des magasins Maxi et que, dans le cas des Provigo, il est demandé aux clients de valider avec leur épicerie locale si elle participe à l’initiative.