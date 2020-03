Six vols de rapatriement d’Air Canada cette semaine

Six vols d’Air Canada rapatrieront des Canadiens cette semaine à partir de Lima au Pérou, Quito en Équateur et Barcelone en Espagne.

La compagnie aérienne a précisé que ces vols sont exploités en partenariat avec le gouvernement fédéral.

Celui partant le 25 mars de Barcelone atterrira à Montréal. Il s’agit d’un gros-porteur 787 Dreamliner de Boeing ayant une capacité de 297 places. Les trois vols depuis le Pérou et les deux venant de Quito se poseront à Toronto.

«Plusieurs centaines de Canadiens coincés au Pérou, en Équateur et en Espagne depuis l'imposition de mesures de voyage restrictives par les autorités de ces pays pourront enfin rentrer chez eux», a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, par communiqué.

«Air Canada demeure entièrement mobilisée pour faire face à cette crise sanitaire mondiale et nous sommes déterminés à maintenir l'exploitation de lignes internationales, transfrontalières et intra-Canada, afin de permettre aux voyageurs de regagner le sol canadien au plus vite et de transporter en urgence d'importants envois de marchandises», a-t-il ajouté.

Pour le premier départ vers le Pérou prévu le 24 mars depuis le Canada, des Péruviens pourront prendre l’avion de Toronto afin de regagner leur pays.