Tigre Géant augmente ses salariés pendant la pandémie

Le détaillant Tigre Géant a annoncé dimanche augmenter ses salariés de 2$ l'heure pour le temps de la pandémie.

L’augmentation sera rétroactive à compter du 8 mars 2020 et concerne les employés en magasin et dans les centres de distribution.

«Les efforts continus que déploient nos employés pour faire de nos magasins des endroits pratiques, sécuritaires et réconfortants pour nos précieux clients durant cette période difficile sont tout simplement extraordinaires. Ils méritent une récompense financière», a déclaré Paul Wood, président-directeur général de Giant Tiger Stores Ltd.

L’entreprise a aussi annoncé de nouvelles mesures dans le but de ralentir la propagation de la COVID-19, comme la distanciation sociale dans les magasins, la fermeture des toilettes et des vestiaires, l’arrêt des retours non alimentaires et l’abandon de la tarification des sacs plastiques.

Tigre Géant compte 250 magasins au Canada et emploie 9300 personnes.