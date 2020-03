Un test à la maison pour la COVID est-il possible?

Les questions fusent concernant le coronavirus au rythme où la pandémie se propage et fait des victimes sur son passage. Vos préoccupations en matière de santé sont tout à fait légitimes.

Une Québécoise camionneuse s’est rendue aux États-Unis chercher de la marchandise. Elle dit avoir eu plusieurs contacts avec des gens pour son travail. De retour au Québec, elle fait de la fièvre depuis hier soir et tousse. Elle vit dans un immeuble à logements et s’est blessée au pied.

Sa question: Du personnel de la santé se déplace-t-il pour faire des tests à la maison concernant le coronavirus?

«Non, ce n’est pas possible. Et cette personne doit se mettre en isolement volontaire. Comme elle arrive de l’extérieur, elle pourrait aller passer le test pour la COVID si les symptômes persistent. Mais non, pour le moment, il n’est pas possible de faire des prélèvements pour la COVID-19 à la maison», explique Chrisitian Fortin, omnipraticien

Le médecin réitère l’importance de la quarantaine volontaire pour cette camionneuse.

