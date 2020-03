Grandes réductions de service pour les traversiers

La Société des traversiers du Québec (STQ) a revu son offre de service, mardi, pour l'adapter à la pandémie.

Ainsi, le traversier entre Québec et Lévis sera dorénavant réservé aux piétons uniquement. Le service «sera offert seulement aux heures de pointe, les jours de semaine. [...] afin de continuer à fournir un transport notamment aux travailleurs de services essentiels», a expliqué la STQ par communiqué.

La traverse entre Matane, Baie-Comeau et Godbout, essentielle pour le transport entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, sera quant à elle limitée à trois traversées par semaine, les lundis, mercredis et vendredis.

«Les réservations demeurent obligatoires et la STQ refusera l'accès au navire à toute personne qui se présente sans avoir téléphoné et prépayé sa place au préalable», a précisé l'organisation.

Le service sera aussi réduit sur d'autres traversées, incluant Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive et Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine

De plus, la STQ a annoncé un gel de ses tarifs. Normalement, le prix des traversées payantes doit être indexé à partir du 1er avril, mais la hausse a été reportée à une date ultérieure indéterminée pour le moment.

«La STQ se doit d'agir comme une entreprise responsable en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour freiner la propagation du virus. [...] L'ensemble de la population doit éviter les déplacements non essentiels et nous incitons fortement nos clients à le faire», a commenté le président-directeur général de la STQ, Stéphane Lafaut.

La Société a précisé que le trafic sur ses embarcations a déjà grandement diminué en raison de la pandémie.

Pour avoir plus d'informations sur les traverses touchées par les coupes de service: www.traversiers.com/fr/accueil/