Les notaires «finalement» considérés comme services essentiels

D’abord non inclus dans la liste des services essentiels fournie par le gouvernement lundi, les notaires ont finalement été inscrits comme professionnels qui doivent poursuivre leur travail pendant la mise en pause de trois semaines.

• À lire aussi: Voici la liste des activités et services essentiels de Québec

• À lire aussi: Les entreprises et commerces non essentiels fermés jusqu’au 13 avril

«On avait l’impression d’être dans une tempête de neige où l’on ne voit rien», a lâché le président de la Chambre des Notaires du Québec, Me François Bibeau. «C’est fou comme ça se passe vite».

L’incertitude causée par l’absence de reconnaissance du travail de notariat dans la liste gouvernementale a causé beaucoup d’anxiété tant chez les notaires que chez les futurs propriétaires ou chez les agents d’immeubles. Malgré des communications avec le ministère de la Justice pour être inclus dans la liste après la conférence de presse de lundi, ce n’est que mardi matin que les notaires ont finalement été inclus.

Or, lors du point de presse quotidien de François Legault mardi, ce dernier a une nouvelle fois donné une information contradictoire, ce qui a relancé la machine à interrogations. «Pour les notaires, là, pour l'instant, on n'a pas jugé que c'est un service essentiel, mais, selon la durée de la crise, on pourrait réviser», a dit le premier ministre vers 13 h mardi avant que son bureau ne se ravise.

Bel et bien inclus

Après ce jeu de yo-yo, Me Bibeau a «finalement» eu la confirmation que la situation était réglée et qu’ils étaient considérés comme un service essentiel. «Il y a eu un bris de communication, mais c’est rentré dans l’ordre».

Les notaires qui veulent poursuivre leurs pratiques peuvent donc le faire, mais Me Bibeau admet que le défi des prochains jours sera «l’opérationnalisation» des services à rendre. Il donne notamment l’exemple des arpenteurs-géomètres qui ne sont pas considérés comme un service essentiel malgré les nécessaires certificats de localisation.

«Il faudra être agile et très imaginatif», croit Me Bibeau. La Chambre des notaires n’entend pas faire de représentation pour assouplir les règles notamment en lien avec la période d’intenses déménagements du début de l’été.

– Avec la collaboration de Charles Lecavalier