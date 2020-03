Les résidents finissants pourront exceptionnellement exercer

Les résidents ayant complété leur formation pourront exceptionnellement exercer à titre de médecin sans avoir préalablement réussi tous les examens prescrits par la réglementation en vigueur, a annoncé mardi le Collège des médecins.

«La situation exceptionnelle liée à la pandémie de la COVID-19 exige que nous prenions des mesures qui contribuent à augmenter la présence des effectifs médicaux sur le terrain», a soutenu dans un communiqué le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins.

Ainsi, les résidents finissants qui obtiendront un permis restrictif seront autorisés à exercer en établissement et hors établissement. Ce permis restrictif sera valide jusqu'au 30 juin 2021 et pourrait être renouvelable.

«Le Québec a besoin de ces résidents finissants et des soins de qualité qu'ils seront en mesure de dispenser à la population», a ajouté le Dr Gaudreault.

Infirmières et inhalothérapeutes

Les étudiants en médecine et en sciences infirmières, mais également en technique d’inhalothérapie, qui devaient terminer leur scolarité ce printemps pourraient aussi venir prêter main forte au personnel de la santé d’ici peu. Dans certains cas, les stages de fin d'étude ne sont pas complétés en raison de la fermeture des établissements scolaires. Ils pourraient toutefois bénéficier d'une «voie rapide» pour obtenir un permis de pratique.

«Évidemment, nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que ceux qui pourraient mettre l’épaule à la roue dans le système de santé puissent le faire le plus rapidement possible», a fait valoir mardi le porte-parole du ministre Jean-François Roberge.

«En ce qui concerne la situation plus précise des étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en inhalothérapie, nous étudions actuellement la question conjointement avec les ministres (Danielle) McCann et (Sonia) Lebel pour trouver la meilleure solution possible», a précisé Francis Bouchard.

S’il appartient aux cégeps et universités de déterminer les modalités qui permettront aux étudiants de terminer leur session d’hiver, le ministère de l’Éducation va les accompagner «pour mettre en place la solution privilégiée».

Au cabinet de la ministre Danielle McCann, on s’est dit «très ouverts» à faciliter l’intégration accélérée de ces futurs professionnels de la santé dans les hôpitaux, en cette période de pandémie.

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec précise qu’elle n’a pas «de levier réglementaire» quant aux stages que doivent suivre les aspirantes-infirmières et de la diplomation qui s’en suit.

« Nous sommes cependant satisfaits que les différentes universités aient actuellement des pourparlers en vue de définir un cadre commun qui permettrait aux étudiantes et étudiants d’entrer sur le marché du travail afin de venir offrir du renfort aux infirmières et infirmiers en exercice», a souligné Colette Ouellet.