Premier cas de la COVID-19 à la Mission Old Brewery

Une personne en situation d’itinérance ayant été déclarée positive à la COVID-19 a fréquenté le campus Saint-Laurent de la Mission Old Brewery au cours de la semaine.

L’établissement, situé à l’angle des rues Saint-Laurent et Saint-Antoine, offre 282 lits aux hommes sans-abris.

La directrice, communications et affaires publiques de la Mission Old Brewery, Melissa Bellerose, n’était pas en mesure, mardi, de confirmer si l’individu avait été en contact avec d’autres personnes que les membres du personnel et les gens qui utilisent les services du refuge.

Une question de temps

«C’était une question de temps», a lancé Melissa Bellrose qui admet que la prévention de la propagation du coronavirus est «un grand défi puisque c’est un lieu où beaucoup de personnes se rassemblent.»

Bien que des mesures soient mises en place pour nettoyer adéquatement les installations et prévenir la contamination, il reste qu’il n’est pas facile de gérer les allées et venues des personnes en situation d’itinérance.

«Ce sont des gens dans le besoin qui n’ont nulle part où aller, affirme Mme Bellerose. Ça présente énormément de défis pour un grand nombre de personnes.»