Session d’été 100% à distance à l’Université Laval

L’Université Laval annonce que tous ses cours de la session d’été seront offerts à distance «compte tenu des circonstances exceptionnelles de la COVID-19».

La session d’été se déroulera du 4 mai au 14 août et la période d’inscription débutera comme prévu mercredi le 25 mars.

L’Université Laval devait prendre rapidement position sur les mesures à mettre en place pour la session d’été «afin de respecter le calendrier», indique son porte-parole, Simon La Terreur.

Or l’offre de cours sera adaptée puisqu’aucun cours ne sera enseigné en classe. Plusieurs cours seront offerts en ligne et d’autres cours pourraient être offerts selon une formule différente, comprenant notamment des lectures et travaux à réaliser à distance, explique M. La Terreur.

L’Université Laval a déjà annoncé qu’elle travaille présentement à convertir les cours de la session d’hiver offerts en classe en formule en ligne ou à distance, afin de permettre à un maximum d’étudiants de terminer la session en cours.