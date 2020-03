Une fillette de 4 mois atteinte près de Lac-Mégantic

Un bébé de quatre mois est atteint du coronavirus près de Lac-Mégantic et son père croit que les cinq membres de la famille sont peut-être tous infectés.

Malgré une situation difficile, Daniel Grenier garde le moral. Le résultat du test de sa fille âgée de quatre mois est sorti positif et ce n’est qu’une question d’heures avant de recevoir la réponse pour le reste de la famille.

D’après leurs symptômes, il n’a aucun doute que lui, sa conjointe et son autre enfant de 4 ans sont aussi atteints. Seul le plus vieux de 13 ans semble encore y échapper pour l’instant. Heureusement, personne ne souffre de complication sévère même si l’état du nourrisson nécessite une surveillance constante.

Du stress

«Il y a sûrement pire que ça. Je pense aux pays en guerre et au moins, je n’ai pas peur d’avoir une bombe sur ma maison. J’essaye d’être optimiste», affirme le citoyen de Piopolis, en Estrie, à une vingtaine de minutes de Lac-Mégantic. La famille n’a pas voyagé mais M. Grenier croit qu’ils ont pu avoir des contacts avec une personne qui revenait de l’étranger.

Juste avant la fermeture des garderies, le cadet est d’abord revenu avec des symptômes grippaux. «Un peu de fièvre et diarrhée. Tout le monde l’a eu un peu mais ce n’était pas encore clair pour nous. Lundi matin, une infirmière nous a dit que le test de la petite de quatre mois était positif. Je suis certain que les autres résultats seront identiques», ajoute-t-il.

En région éloignée, avec une conjointe en congé de maternité et un travail d’entrepreneur indépendant, l’isolement rapide n’a pas été un problème, mais la promiscuité au sein du domicile est inévitable. La transmission du virus aussi.

À l’écoute

«Je pense à mon père de 73 ans qui est devenu mon meilleur ami. Il a été assez intelligent pour écouter les consignes du gouvernement et rester chez lui. Sans le vouloir, j’aurais pu le tuer. Il est plus fragile, il a déjà eu un cancer. Pour moi, ça aurait été comme un meurtre et je ne veux pas avoir ça sur la conscience» mentionne M. Grenier.

Le père de famille approuve les actions du gouvernement Legault et implore les Québécois de les suivre à la lettre. Financièrement, ses proches vivront peut-être une période plus difficile, mais il a bon espoir de se relever.

«Suite aux avertissements, si tu continues à faire des conneries, et que quelqu’un meurt, tu ne le sauras jamais que c’est de ta faute mais je ne suis pas prêt à jouer à la roulette russe.»