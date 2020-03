Bleu Jeans Bleu veut trouver le « King de la danse en ligne »

Exit le coton ouaté et place à la danse en ligne pour le groupe Bleu Jeans Bleu qui doit aussi apprendre à vivre différemment en cette période de confinement !

Inspiré par les consignes émises par le Dr Horacio Arruda et la Santé publique, la populaire formation a lancé un appel à tous sur ses réseaux sociaux afin de trouver le « King de la danse en ligne ».

« En ces temps de confinement, on sait qu'il est primordial de se faire du bien en se dégourdissant le froc. Notre but est de faire la plus grande et élégante compilation de swingneux de pattes dans un clip rassembleur : un souvenir heureux de cette période qu'on traverse tous ensemble », explique-t-il sur leur page Facebook.